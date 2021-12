A noite não foi boa para o Vitória nesta terça-feira, 25. Em pleno Barradão, o rubro-negro baiano empatou com o Oeste por 1 a 1, com gol contra do goleiro Gatito Fernández e de Rhayner. Com o resultado, o Vitória vai para 38 pontos e se mantém na liderança, mas pode cair para terceiro até o final da rodada, no sábado, 29.

Bruno Porciuncula Vitória vacila e empata com o Oeste no Barradão

Wagner Mancini agora vai ter uma semana de treino para acertar o Vitória. O rubro-negro só volta a campo na próxima terça-feira, 1º, contra o Bragantino, ás 20h30, em Bragança Paulista. Escudero, que levou o terceiro amarelo, vai desfalcar o time.

Tática da "bola na área"

O Vitória começou o primeiro tempo dominando e partindo para cima do Oeste, que jogava fechado, esperando o contra-ataque. Sem conseguir chegar pelo meio, graças à boa colocação da defesa da equipe paulista, o Vitória abusava dos cruzamentos na área, mas Ednei não conseguia aproveitar as chances.

O Oeste, nas poucas vezes que foi até a área do Vitória, levou perigo e teve a chance de abrir o placar em pelo menos duas chances claras de gol. Aos 13, Wagninho pulou mais que a zaga do Vitória e cabeceou a bola na trave.

Já aos 44, Renan Mota tocou para Patrick, que dominou com categoria, invadiu a área do Vitória sozinho, mas chutou em cima do goleiro rubro-negro.

O rubro-negro baiano teve uma baixa aos 37 minutos. Elton sentiu dores na coxa e pediu para sair. Robert entrou no lugar, mas pouco acrescentou na primeira etapa.

Gol contra de goleiro

O Vitória voltou para o segundo tempo querendo abrir o marcador, mas continuava com dificuldades em chegar na área do Oeste.

E a equipe paulista aproveitou um vacilo do Vitória para abrir o placar. Em contra-ataque rápido, Kanu tentou cortar a bola, que bateu em Gatito Fernandéz e entrou no fundo da rede. Juiz deu gol contra do goleiro rubro-negro.

Mancini resolveu mudar a equipe e colocou Wander no lugar de Flávio para dar mais velocidade. Mas o gol de empate surgiu graças ao juiz. Rhayner fez duas faltas idênticas impedindo o contra-ataque do Oeste. No primeiro lance, recebeu amarelo. No segundo, juiz foi benevolente e não o expulsou.

E foi Rhayner que, aos 27, empatou a partida. Escudero cobrou escanteio, o atacante se antecipou e colocou no fundo do gol, empatando a partida.

O Vitória cresceu com o gol, mas continuou com a bola cruzada na área, facilitando as coisas para a defesa do Oeste.

