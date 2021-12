Vitória vacila e deixa escapar acesso contra o Joinville

O Vitória desperdiçou a chance de garantir o acesso para a Série A com uma rodada de antecedência ao ceder um gol aos 43 minutos do segundo tempo, no empate em 1 a 1 com o Joinville, em jogo disputado na Arena Joinville na tarde deste sábado, 17, pela 37ª rodada da Segundona.

O rubro-negro baiano abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com um gol de William, resultado que com o empate entre São Caetano e Goiás, ia classificando o Leão para a elite do futebol nacional. Mas, aos 43 minutos da segunda etapa, Leandro Carvalho marcou o gol que tirou a classificação antecipada do time baiano.

Agora, o Vitória chega aos 70 pontos, dois a frente do quinto colocado, o São Caetano. Para garantir a vaga na Série A em 2013, o rubro-negro baiano precisa de um simples empate na partida do próximo sábado, 24, no Barradão, contra o Ceará , às 15h20 (horário de Salvador) para não depender de outro resultado.

Mas o Leão também pode se garantir na Série A caso o São Caetano não consiga vencer o Guarani em partida a ser disputada também no dia 24, no mesmo horário (15h20), no estádio Brinco do Ouro, em Campinas (SP).

Capoeira - Antes de começar a partida, os jogadores do Vitória prestaram uma homenagem a Alex Alves, jogador morto na última quarta-feira, 14, que fez parte da histórica campanha do vice-campeonato nacional de 1993. Na faixa, a mensagem: "Alex Alves, um nome na história".

O jogo começou com uma baixa para o rubro-negro baiano antes mesmo dos 10 minutos iniciais, quando o volante Michel saiu machucado, dando lugar a Rodrigo Mancha.

O Joinville começou um pouco melhor a partida e assustou a meta do goleiro Deola aos 11 minutos, quando Lima tocou de calcanhar após cruzamento rasteiro, passando perto da trave.

Depois do susto, o Vitória melhorou no jogo e começou a conseguir algumas boas chances para marcar. Aos 16 minutos, William foi lançado na grande área, mas o goleiro Ivan sai bem do gol.

Só que aos 28, William não perdoou: após receber passe no lado esquerdo da defesa, o atacante ficou frente a frente com Ivan, que colocou por baixo do goleiro adversário, abrindo o placar na Arena Joinville. Após o gol, William deu alguns passos de capoeira, prestando homenagem a comemoração típica do falecido ídolo rubro-negro Alex Alves.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Élton chegou a marcar, após o goleiro do Joinville cair e largar a bola. Mas o juiz carioca Péricles Bassols marcou falta na jogada, anulando o tento rubro-negro.

Vacilo - Tendo 45 minutos para liquidar a partida, os jogadores do Vitória vieram para o segundo tempo parecendo mais preocupados em segurar o resultado.

Enquanto isso, o Joinville, que não tem mais expectativas de classificação e rebaixamento, foi para cima e chegou perto de marcar aos 27 minutos, quando Ricardinho arriscou de fora, acertando na trave do goleiro Deola.

Além do parcial triunfo em Joinville, a rodada estava favorecendo ao Vitória, com o empate entre São Caetano e Goiás, resultado que classificaria o rubro-negro para a elite do futebol brasileiro.

Mas o que se encaminhava para um final feliz, acabou como uma agonia prolongada. Aos 43 minutos, um vacilo da defesa do rubro-negro baiano levou a decisão da vaga para o jogo do próximo sábado contra o Ceará no Barradão. Leandro Carvalho se livrou da marcação de Gabriel Paulista, que escorregou na jogada, e deu um toque por cima do goleiro Deola, empatando a partida.

Aos 46, Marcelo Nicácio, que entrou na segunda etapa, teve uma chance dentro da área, mas o goleiro Ivan defendeu, desperdiçando a última chance do Vitória no jogo em Joinville.

adblock ativo