Vitória usa parada do Brasileiro para recuperar atacantes

Nesta temporada, o torcedor rubro-negro acostumou-se a dar gargalhadas de alegria quando Renato Cajá, Maxi Biancucchi, Escudero e Dinei estiveram juntos em campo. Desde os três inesquecíveis triunfos nos Ba-Vis do Estadual, que terminou com o título do Leão, até as três rodadas iniciais do Brasileiro, que colocaram o time na segunda posição.

Depois disso, problemas físicos de Cajá, Maxi e Dinei desmontaram o quarteto. Assim, o Vitória conheceu sua primeira derrota na competição nacional, diante do Grêmio, e sofreu muito para bater o Atlético-PR em casa (na ocasião, o Barradão estava reservado para a Copa das Confederações e o jogo foi realizado em Feira).

Aliás, por falar no torneio da Fifa, a parada de um mês que o Brasileirão deu para as seleções entrarem em cena foi crucial para o clube recuperar seus atletas e voltar com o ataque completo na partida de domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, contra o Goiás.

O último a se curar foi Dinei, que havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita. Por conta disso, ele nem participou do amistoso de sábado, contra o Sergipe, mas treina normalmente e está à disposição do técnico Caio Júnior.

O mesmo vale para Renato Cajá, que vinha com um problema no tornozelo, mas entrou em campo diante do Sergipe e está pronto para reassumir a 10. Após o 2 a 0 sobre o Cruzmaltino, no dia 1º de junho, quando o quarteto esteve unido pela última vez, ele saltou os jogos contra Grêmio e Atlético-PR. Maxi, com uma virose, também se ausentou do embate com o tricolor gaúcho e Dinei foi o outro desfalque frente ao Furacão.

Entrosados - Cajá sabe da importância da linha de frente titular do Leão. "É bom demais saber que tá todo mundo pronto, pois a gente já está entrosado, conhece o estilo do outro e sabe bem o que fazer em campo. Às vezes, entra um outro jogador que tenta fazer uma jogada a mais e não dá certo. Nós quatro já sabemos bem os caminhos", avalia.

O lado negativo é a possibilidade de o time criar uma dependência do quarteto. Prova que existe essa preocupação é o fato de Caio Júnior já ter se queixado de não ter no grupo substitutos adequados para os armadores Cajá e Escudero.

Sobre isso, o camisa 10 afirma: "Estou me dedicando muito para não me machucar nunca e jogar todas as partidas. Agora, cabe à diretoria decidir se é preciso trazer mais jogadores para a posição ou não. Por mim, quanto mais contratações chegarem para reforçar o grupo, melhor".

Dos quatro titulares do ataque, apenas Dinei não é nome certo entre os titulares. Caso Caio considere durante os treinos da semana que ele ainda não está no melhor da forma, pode deixá-lo no banco e escalar Rômulo.

