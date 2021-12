Vitória usa jogo contra River-PI com mira no clássico Ba-Vi

Com a classificação às semifinais da Copa do Nordeste praticamente encaminhada após ter vencido o jogo de ida, fora de casa, por 3 a 2, o Vitória encara neste sábado, 1º, o River-PI, às 16h, no Barradão, para fazer seus últimos ajustes visando uma sequência de jogos duros que terá pela frente, a começar pelo Ba-Vi da 1ª fase do Campeonato Baiano, já no domingo que vem.

E após fazer muitas mudanças e experimentar alternativas em suas escalações desde o início da temporada (incluindo variações táticas), o técnico Argel demonstra que já tem praticamente seus titulares definidos, com dúvidas apenas no setor defensivo.

A primeira está na dupla de zaga, com Kanu um pouco à frente dos concorrentes, mas com Alan Costa e Fred disputando fortemente a vaga restante. Para o jogo deste sábado, Alan Costa, autor de quatro gols na temporada – um, inclusive, no jogo de ida contra o River –, largou em vantagem.

Quem parece que também está ganhando a briga pela titularidade é o lateral-esquerdo Geferson. Mesmo criticado pela torcida e imprensa, ele parece que ganhou a confiança de Argel, dado os muitos altos e baixos de seu concorrente Euller. O técnico tem variado bastante a escalação dos dois no time principal, mas se seguir o que fez treinamento desta sexta-feira, 31, neste sábado ele vai a campo com Geferson.

Certezas

O que não parece mais ser dúvida para Argel Fucks são as suas formações de meio-campo e ataque. Dentre os volantes, Zé Welison, consistente nos últimos jogos, ganhou de vez a posição ao lado do intocável (com méritos) Willian Farias. Já a polivalência de Gabriel Xavier, capaz de ir ao ataque e defender com eficiência, acabou por lhe valer a vaga na parceria com o experiente Cleiton Xavier.

No ataque, o goleador Kieza, com 9 gols na temporada, vive hoje seu melhor momento no clube e ganhou a briga com André Lima pelo comando ofensivo do Leão. Ao seu lado, mesmo com a forte concorrência de Pineda e Paulinho, David, outro que está em seu maior fase no Vitória, tem sido o preferido de Argel.

Outra posição que começou o ano sem dono foi a lateral direita, mas o recém-chegado Patric ganhou a disputa e não parece ter mais concorrentes no elenco.

No treinamento técnico-tático desta sexta, aberto à imprensa apenas por 15 minutos, a equipe titular foi formada por: Fernando Miguel; Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; Kieza e David.

Leão fecha com topper

O Vitória fechou nesta sexta com a marca de material esportivo Topper. A gestão do negócio será do clube, de maneira que o lucro líquido será repassado ao Leão.

O contrato é de 4 anos e os valores não foram revelados. A fornecedora anterior, Puma, tinha acordo até 2018. O novo uniforme será lançado em maio.

Vitória x River-PI - Jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Sábado, 1º, às 16h

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva e Cléberson do Nascimento Leite (trio de Pernambuco)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; Kieza e David. Técnico: Argel Fucks.

River-PI - Leandro, Rossales, Oscar Brizuela, Gabriel e Wesley; André Luiz, Osmar e Humberto; Tety, Rodrigo Tiuí e Viola. Técnico: Eduardo Hungaro.

