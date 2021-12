Vitória usa conta no Twitter para provocar o rival Bahia

O Vitória não perdeu a chance de provocar o rival Bahia após a perda do título da Copa do Nordeste para o Ceará por 2 a 1, na noite de quarta-feira, 29, no Castelão, em Fortaleza.

O rubro-negro usou o seu perfil no Twitter para ressaltar ser o maior campeão regional e parabenizar o Vozão pela conquista do primeiro título da competição. "Vitória é o marior campeão regional do Brasil com cinco títulos. Parabéns @CearáSC pelo primeiro título!".

Vitória é o maior campeão regional do Brasil com cinco titulos. Parabéns @CearaSC pelo primeiro título do Nordestão! — E.C. Vitória (@ECVitoria) 30 abril 2015

