A estreia do novo treinador do Vitória, Mazola Júnior, não foi como ele esperava. Na noite desta sexta-feira, 11, no Barradão, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, na 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ramon, ex-jogador do Leão, marcou de cabeça para a Raposa no final do primeiro tempo.

Vitória tropeça diante do Cruzeiro em casa e estaciona na tabela da Série B

O terceiro jogo seguido sem triunfos na competição nacional pode fazer o Vitória se reaproximar da zona de rebaixamento. O time estacionou na 14ª posição, com 33 pontos, mas Brasil de Pelotas (33), Paraná (29) e Figueirense (28) ainda entram em campo na rodada. O Figueira é o primeiro time no Z-4.

Na próxima terça, 15, o Rubro-Negro volta a campo, novamente no Barradão, dessa vez para receber o Juventude.

O jogo

De técnico novo, mas com apenas um dia de treino, o Vitória entrou em campo com um time bem semelhante ao que foi utilizado por Rodrigo Chagas no período como interino. As ausências pontuais ficaram por parte de Léo Morais, suspenso, e Guilherme Rend, lesionado. Por outro lado, Mazola ganhou os reforços de Ronaldo e Léo Ceará, que não estavam à disposição na última rodada.

Quando o jogo começou, a primeira chegada com perigo foi do Vitória. Vico obrigou Fábio a fazer uma defesa importante após cobrança de falta.

A bola parada foi a alternativa para criar uma chance de gol em um primeiro tempo marcado por boas atuações defensivas das duas equipes.

Mandantes e visitantes tiveram dificuldade para superar a marcação adversária nos momentos que tentavam articular o ataque. Nesse cenário, a primeira etapa só voltou a ganhar emoção aos 41 minutos, e não teve nenhuma relação com bola rolando. O que movimentou o jogo foi a lesão de Ronaldo.

O goleiro, poupado dos últimos dois compromissos justamente por conta de um desgaste físico, sofreu uma lesão muscular ao se antecipar para afastar uma bola.

No banco o Leão não contava com os reservas imediatos César e Lucas Arcanjo, ambos com Covid-19. Quem assumiu o posto foi Yuri, de apenas 19 anos.

E na estreia como profissional, o jovem arqueiro rubro-negro sofreu o primeiro gol com menos de dois minutos em campo. Assim que a bola voltou a rolar, aos 44’, Machado cobrou escanteio na cabeça de Ramon e zagueiro mandou a bola para o fundo das redes do ex-clube. Yuri nada pôde fazer no lance.

Ficou difícil

O Vitória não voltou bem para o segundo tempo. O time piorou em relação a primeira etapa porque seguiu com dificuldade para criar, mas passou a ceder espaços que não cedia lá atrás, o que deixou o Cruzeiro mais perigoso em campo.

A situação ficou ainda mais complicada quando, aos 25 minutos, o Leão perdeu Lucas Cândido, expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

Com um a menos o time não conseguiu se impor aos visitantes e amargou mais uma derrota no Barradão.

