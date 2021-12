Vitória treina pesado para voltar a campo no domingo

Como leões sedentos por presas e prontos para serem soltos da jaula. É assim que se sentem os atletas do Vitória. Com o clube fora da Copa do Nordeste deste ano, os jogos oficiais no começo da temporada têm sido poucos. Até aqui, só dois, pelo Campeonato Baiano. No dia 30 de janeiro, fizeram 3 a 0 na Jacuipense. Em 10 de fevereiro, ficaram no 1 a 1 com o Vitória da Conquista.

Enquanto observa a bola rolar pela competição regional neste meio de semana, o elenco treina dobrado. Nesta terça-feira, 16, os trabalhos foram pela manhã e à tarde. No pensamento de todos, o desejo de entrar logo em campo e derrubar a nova 'presa': o Jacobina, adversário de domingo, às 17h, no Barradão, pelo Estadual.

Tiago Real não esconde a ansiedade. "Sinto falta das partidas. Gosto muito de jogar. Quando você fica só treinando, acha estranho. Estamos muito ansiosos para que venha logo o próximo jogo, até porque não conquistamos a vitória no jogo anterior. Contra o Conquista, o gramado (em Ilhéus) estava muito irregular e atrapalhou. Estamos acostumados com o tapete que temos todo dia no Barradão. Mas o fato é que não estávamos bem. De qualquer forma, foi um rendimento normal para início de temporada", declara o meia.

Ele completa: "O Jacobina mudou o treinador e vai vir motivado, mas sabemos da nossa responsabilidade. Vamos ganhar o jogo para tentar retomar logo a liderança do campeonato. Os treinos excessivos têm sido importantes para o entrosamento entre time e comissão técnica. É um ganho para o ano todo. Será um 2016 de muitas conquistas".

A partida de domingo marcará a reestreia do meia Leandro Domingues após seis anos longe do Leão. Ele deve ganhar a posição de Alípio. O zagueiro Mattis e o meia Arthur Maia seguem como desfalques.

