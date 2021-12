Vitória treina no Rio e viaja direto para Goiânia

Salvador ficou fora da escala rubro-negra. Após o empate diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, por 1 a 1, o Vitória permaneceu em solo fluminense, onde treinou na manhã desta segunda-feira, 26. Em seguida, à tarde, a turma viajou direto para Goiânia. O elenco do técnico Jorginho treina nesta terça, 27, na casa do Atlético Goianiense, rival do adversário de quarta, 28, o Goiás.

O novo treinador do Leão deve manter o mistério sobre o ataque. Na última rodada, mais uma vez Souza foi titular e não rendeu. Acabou substituído por Dinei, que conseguiu deixar a sua marca na partida.

Outra dúvida no time é sobre a saída de Marquinhos, que não joga mais pelo clube. Jorginho ainda vai definir se muda o esquema, colocando Cáceres no meio ou mantendo a forma de jogar, apostando em Willie na mesma função.

Na manhã desta segunda, parte do elenco realizou um treino físico em uma academia no bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Apenas participaram da atividade os jogadores que não atuaram na partida contra o Botafogo, além de Dinei, Cáceres e Willie, que entraram no decorrer da partida. Os demais atletas que jogaram mais de 45 minutos tiveram o período de folga.

Emprestado

Sem espaço no elenco, o meia Leílson foi emprestado para o Águia de Marabá, do Pará, onde vai disputar a Série C do Brasileirão. O atleta ganhou destaque em 2011 e 2012, mas uma série de contusões deixou o prata da casa fora dos planos do Vitória. Ele fica emprestado até o final do ano.

