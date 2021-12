Vitória treina no CT do Coxa, e elenco reencontra Neilton

O Vitória finalizou nesta quinta-feira, 1º, a preparação para o duelo desta sexta, 2, contra o Operário-PR, com um treino realizado no CT do Coritiba, em Curitiba. Quem esteve no local e visitou o elenco e a comissão técnica do Leão foi o atacante Neilton, que estava no Rubro-Negro antes de se transferir para o Coxa.

De volta às atividades, os atletas fizeram um aquecimento e trabalharam questões táticas, além da bola parada. O atacante Vico, que está suspenso da partida por conta da expulsão contra o Ceará na Copa do Brasil, também participou do treinamentos na capital curitibana, mas retornou a Salvador em seguida.

Ao fim dos trabalhos, os atletas do Vitória seguiram para Ponta Grossa, local do jogo, onde desembarcaram ontem no fim de tarde e estão concentrados até a hora da partida desta noite diante da equipe paranaense.

