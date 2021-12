Vitória treina no CT do Avaí antes de seguir para Porto Alegre

Após o empate contra o Figueirense, o Vitória voltou ao batente e treinou no CT do Avaí, em Florianópolis, na manhã desta quarta-feira, 31, antes de a delegação embarcar com destino a Porto Alegre (RS), onde enfrenta o Brasil de Pelotas no sábado, 3, às 11h, no estádio Bento Freitas.

Segundo a assessoria do clube, os atletas que iniciaram a partida na terça, 30, realizaram apenas atividades regenerativas. Baraka, Anselmo Ramon e Chiquinho também trabalharam na academia.

Já os atletas que entraram no decorrer do jogo ou que ficaram no banco de reservas fizeram um trabalho técnico em espaço reduzido e finalização sob o comando do técnico Osmar Loss.

O lateral-esquerdo Capa, que machucou o ombro esquerdo, e o meia Ruy, reclamando de dores no adutor, ficaram em tratamento no departamento médico do CT. O meia Felipe Gedoz, recuperado de exaustão física, participou do treinamento sob a supervisão do preparador físico Ednilson Sena.

Para o duelo de sábado, o Vitória já poderá contar com o atacante equatoriano Jordy Caicedo, regularizado nesta quarta. O jogador segue para Porto Alegre onde irá se juntar com o restante da delegação rubro-negra.

O Vitória volta a treinar na manhã desta quinta, 1º, no CT do Grêmio, em Porto Alegre, e vai para Pelotas (RS) após o almoço.

