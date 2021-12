Vitória treina na Toca, mas Caio ainda não define time

Por dúvida na substituição dos contundidos ou somente para manter mistério sobre o time que começa jogando contra o Corinthians, o técnico Caio Júnior comandou uma atividade no Barradão na tarde desta sexta-feira, 9, sem definição clara da equipe titular.

Os jogadores foram divididos em dois grupos e realizaram um treino de posse de bola em campo reduzido. Aprimorando a parte física após se recuperar de lesão, Nino Paraíba apenas correu em volta do gramado.

O volante Luís Alberto treinou normalmente e foi relacionado, assim como o volante Elizeu, contratado recentemente, e que poderá fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.

Danilo Tarracha e Michel, que reclamaram de dores no último jogo, também foram convocados e devem viajar a São Paulo. O lateral ainda será reavaliado para saber se terá condições de jogo.

As baixas confirmadas ficam por conta do meia Escudero e o atacante Dinei. Renato Cajá deve voltar ao setor de criação, enquanto Pedro Oldoni e Rômulo disputam a vaga ao lado do artilheiro Maxi Biancucchi.

O Vitória realizará o último treino antes da viagem a São Paulo na manhã deste sábado, 10, às 10h, no Barradão. O embarque está marcado para às 14h30.

adblock ativo