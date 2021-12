Vitória treina na Toca do Leão e viaja para São Paulo

Na manhã desta quarta-feira, 16, o técnico Argel Fucks comandou a última atividade antes de pegar o Santos, nesta quinta-feira, 17, na Vila Belmiro, às 18h30 (horário da Bahia), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No início da tarde, o time embarcou para São Paulo. De lá, pega um ônibus para Santos.

Na atividade, os jogadores foram submetidos a um treino de dois toques. Para a partida, 20 jogadores foram relacionados pelo técnico, incluindo o volante Marcelo, que volta ao time após cumprir punição na última partida por ter recebido três amarelos.

O goleiro Caíque deve assumir a titularidade da posição, já que Fernando Miguel foi suspenso na última partida pelo acúmulo de cartões amarelos.

Próximos confrontos

Nos últimos três duelos, o Vitória terá pela frente dois jogos em casa. Na próxima rodada, encara o Figueirense, no domingo, 17, no Barradão. Depois, pela 37ª rodada, vai até o Couto Pereira, em Curitiba, medir forças com o Coritiba, no dia 28. Na última rodada, o Leão encara o Palmeiras, no Barradão, no dia 4 de dezembro.

Confira os jogadores relacionados

Goleiros: Ronaldo e Caíque

Laterais: Diego Renan, Euller e Diogo Mateus

Zagueiros: Victor Ramos, Ramon e Kanu

Volantes: Marcelo, José Welison e Willian Farias

Meias: Tiago Real, Sherman Cárdenas, Flávio e Serginho

Atacantes: David, Zé Love, Marinho, Kieza e Rodrigo Ramallo

adblock ativo