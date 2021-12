Vitória treina físico em praia de Salvador

Trabalho pesado nesta terça-feira, 18, para o elenco do Vitória. Pela manhã, os atletas rubro-negros foram à uma praia da cidade para trabalhar a parte física. Pela tarde, mais treino: desta vez na Toca do Leão, onde Carpegiani deve fazer um tático.

Sob um sol forte e um calor de quase 30 graus, os jogadores correram cerca de seis quilômetros e depois realizaram uma atividade de força e arrancada num circuito de obstáculos. O treino foi puxado, e os jogadores reclamaram muito da areia escaldante.

"A areia tá muito quente!" brincou o atacante Marquinhos. "Tá mais quente do que a de Caravelas", completou Willie, natural da cidade praiana no extremo sul do Estado. Por isso, a melhor hora da manhã para os jogadores foi o banho de mar, liberado pela comissão técnica logo após o treino.

Ausentes - Os goleiros Deola, Gustavo, Douglas e Caio Secco ficaram no centro de treinamtentos do Vitória para trabalhar com o preparador Eduardo de Andrade.

Além deles, os cinco jogadores lesionados do elenco - Uelliton, Nino Paraíba, Léo, Leilson e Eduardo Ramos - também fizeram um trabalho separado do grupo.

