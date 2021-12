Vitória treina finalização depois de folgar no domingo

Após folgar no domingo, 9, o Vitória retomou a preparação na manhã desta segunda-feira, 10, para enfrentar a Ponte Preta na quinta-feira, 13, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na atividade desta segunda, o Rubro-Negro fez um treino focado na posse de bola. Depois, fez ataque contra defesa e finalização.

O atacante Marinho, com contusão na posterior da coxa direita, está vetado para o jogo de quinta. O meia colombiano Sherman Cárdenas participou da primeira parte da atividade. Já o zagueiro Victor Ramos começou o treinamento, mas voltou a reclamar de dores na sola do pé.

O Leão volta ao batente na tarde desta terça, 11, e, na manhã quarta, 12, viaja para Campinas, onde treinará durante o período da tarde.

