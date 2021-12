Vitória treina em dois turnos em preparação para pegar o Flu

Se a ausência de jogos no meio da semana pudesse significar folga no elenco rubro-negro, ledo engano. O técnico Ney Franco aproveitou o espaço "livre" entre uma partida e outra para intensificar os trabalhos. Os jogadores do Vitória trabalharam em dois turnos nesta quinta-feira, 24, no Barradão.

Durante a manhã, os atletas realizam somente um trabalho de reforço muscular, acompanhados de perto pelo preparador físico Alexandre Lopes, e seguiram para fazer apenas trabalhos físicos no gramado.

Os meias Cáceres e Escudero, que foram poupados do treino de quarta-feira, 23, participaram normalmente das atividades físicas, enquanto Maxi Biancucchi segue fora do time se recuperando de lesão. Pela tarde, o elenco se reapresentou para um treino com bola na Toca e Ney comandou um coletivo em campo reduzido.

Uma das novidades foi a presença do meia Arthur Maia entre os titulares durante um período das atividades, além do retorno de Escudero ao time - o argentino não vinha 100% entrou no segundo tempo do empate com a Portuguesa.

O Leão está a seis pontos da zona de classificação à Libertadores e vai encarar o Fluminense no próximo domingo, 27, às 18h30 (horário de Salvador), no Maracanã.

Com 44 pontos, o Vitória ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro, enquanto o Flu é o atual 15º colocado, com 36 pontos.

