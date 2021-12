Vitória treina em dois períodos de olho no Coritiba

Treinamento em dois períodos. Foi assim o trabalho na Toca do Leão nesta terça-feira, 23, comandado pelo técnico Dejan Petkovic.

Pela manhã, os atletas que atuaram menos de 45 minutos na partida do fim de semana, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, foram submetidos a um trabalho físico.

À tarde, os titulares no último jogo fizeram um treino na academia e, depois, um treino tático, onde o técnico corrigiu o posicionamento dos atletas.

Lesionados

No grupo dos reservas, o atacante Kieza e o meia Gabriel Xavier, ainda em transição física, participaram de parte da atividade. O lateral direito Patric treinou separado com o preparador físico da equipe.

Já o zagueiro Kanu seguiu com o tratamento no joelho e fez exercícios para fortalecimento muscular. No fim, correu em volta do campo. O atacante André Lima continua entregue ao departamento médico. Ele também fez atividades controladas na academia.

O time volta a treinar nesta quarta, 24, às 16h, em preparação para o duelo contra o Coritiba, no sábado, 27, às 21h, na Arena Fonte Nova, válido pela 3ª rodada do Brasileirão da Série A.

