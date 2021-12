Vitória treina contra-ataques antes de enfrentar o Botafogo

O técnico Vagner Mancini deu continuidade a semana de treinamentos do Vitória nesta quarta-feira, 27. Com jogadas ensaiadas de contra-ataque, o time busca surpreender novamente longe do Barradão, onde tem a pior campanha como mandante.

No treino, Mancini fez uma atividade inicial de ataque contra defesa, onde trabalhou o setor defensivo. Em seguida, finalizou o treino com jogadas de contra-ataques, ensaiando para a partida do próximo domingo, 1º, diante do Botafogo.

Os meias Willian Farias e Carlos Eduardo e os laterais Juninho e Caíque Sá permaneceram em tratamento no departamento médico.

