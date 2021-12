Vitória treina com William Henrique entre os titulares

Mesmo sem jogos no meio da semana, o Vitória segue trabalhando duro em preparação para a briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 25, os atletas se reapresentaram na Toca do Leão e o técnico Ney Franco testou uma mudança no setor ofensivo.

Sem Marquinhos, liberado pelo departamento médico, o comandante rubro-negro observou William Henrique entre os titulares formando dupla de ataque com Dinei. Marquinhos não treinou na quinta-feira, 24, por conta de uma inflamação nas amígdalas e desfalcou o grupo também nesta sexta. No entanto, ele será relacionado para a partida.

Caso ele não tenha condições de encarar o Fluminense, William será o substituto, já que Maxi Biancucchi, considerado titular na linha de frente do Leão, ainda se recupera de uma lesão de deve desfalcar a equipe por mais uma semana. Ney Franco comandou um trabalho em campo reduzido e treinou de forma intensa jogadas de bola parada.

O elenco se reapresenta na manhã deste sábado, quando realiza a última atividade antes de embarcar para o Rio de Janeiro. O embate com o tricolor carioca está marcado para domingo, às 17h30 (horário de Salvador).

adblock ativo