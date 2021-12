Vitória treina com três volantes para encarar o Grêmio

O elenco do Vitória voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira, 8, na Toca do Leão, dando continuidade à preparação para encarar o Grêmio. Sob o comando do técnico interino João Burse, os jogadores trabalharam visando o confronto que ocorre no próximo domingo, 12, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da atividade do dia começar, o treinador reuniu o grupo no gramado e bateu um longo papo. Em seguida, os atletas realizaram um treino técnico voltado para as trocas de passes, posse de bola, domínio e transição.

Burse aproveitou um dos trabalhos para montar a equipe considerada titular, com três volantes, demonstrando precaução para o difícil confronto contra a equipe gaúcha. A equipe foi formada por: Jeferson, Kanu, Ruan Renato e Bryan; Ramon, Meli e Fillipe Soutto; Yago, Neilton e Bou.

O volante Arouca, o lateral Juninho e o zagueiro Aderllan foram poupados e fizeram um treino separado. Já o lateral-esquerdo Benítez, que havia deixado o último treino mais cedo por conta de uma pancada, participou normalmente das atividades.

O volante William Farias e o atacante André Lima ficaram mais uma vez de fora dos treinamentos. A dupla segue em tratamento no departamento médico e dificilmente viajará para Porto Alegre.

O Vitória volta aos treinos nesta quinta, 9, às 15h, em um trabalho fechado à imprensa. Na sexta, 10, os atletas fazem mais uma atividade na Toca do Leão pela manhã e embarcam para o Rio Grande do Sul no turno da tarde.

