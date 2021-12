Vitória treina com retorno de volantes

Sob forte sol e com os retornos dos volantes Marcelo e Neto Coruja, o Vitória treinou na manhã desta quarta-feira, 30, no Barradão. Foi o primeiro treino da semana com titulares e reservas em campo.

O jovem Marcelo havia sofrido uma lesão muscular de grau 1 na coxa e desfalcou o Leão na última partida contra o Fluminense. Já o volante Neto Coruja está fora do time há dez rodadas.

No gramado do Barradão, os jogadores treinaram em campo reduzido. Divididos em três times, os atletas trabalharam a posse de bola sob os olhares do técnico Ney Franco e do assistente técnico Éder Bastos.

Se recuperando de lesões, o meia Escudero e o lateral Nino Paraíba realizaram um trabalho físico. Já o atacante Maxi Biancucchi ausente desde a 21ª rodada, no triunfo sobre o Náutico por 2 a 1, fez exercícios na academia de musculação.

Os atletas rubro-negros treinam em dois turnos nesta quinta-feira, 31, visando o jogo contra o Corinthians no próximo domingo, 3, no estádio do Barradão.

