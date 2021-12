Vitória treina com Kanu e Robert entre os titulares

O técnico Vagner Mancini indicou no treino desta segunda-feira, 27, qual será a formação da equipe do Vitória na partida contra o Macaé nesta terça-feira, 28, às 19h30, no Estádio do Barradão. Sem Guilherme Mattis, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e Elton, expulso no jogo contra o Náutico, no sábado, 25, o zagueiro Kanu e o atacante Robert participaram da atividade entre os titulares.

O rubro-negro tem ainda o retorno do lateral-direito Diogo Mateus, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele entra no lugar de Mansur. Com a mudança, o colega de posição, Diego Renan, deixa de jogar improvisado na lateral direita e volta para a esquerda.

Na zaga, a dupla será formada pelo estreante Kanu, que na última semana foi apresentado oficialmente no Leão e já está regularizado para jogar, e Ramon. O primeiro vai ocupar a posição de Guilherme Mattis. Já o segundo volta de suspensão.

No ataque, Robert entra no lugar de Elton e terá a oportunidade de iniciar jogando e mostrar o seu 'faro de gol'. Desde a sua estreia no clássico Ba-Vi, quando marcou um golaço no final da partida, ele não coloca a bola no fundo das redes, mesmo entrando com frequência no segundo tempo.

