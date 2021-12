Vitória treina com força total de olho no Palmeiras

O Vitória fez um treino técnico na tarde desta terça-feira, 6, na Toca do Leão, em Salvador, de olho no Palmeiras, adversário da 38ª e última rodada do Brasileirão da Série A. O confronto será no Barradão, no domingo, 11, às 16h (horário da Bahia).

O zagueiro Victor Ramos, o lateral Norberto e os atacantes Kieza e Marinho, jogadores que não participaram do treinamento na manhã de segunda, 5, estão suspensos e não atuarão no domingo.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Diego Renan volta ao time após cumprir punição pelo terceiro amarelo. O treino desta quarta, 7, será às 16h, aberto à imprensa.

adblock ativo