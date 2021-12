Vitória treina ataque contra defesa na Toca do Leão

O técnico Argel Fucks comandou uma atividade de ataque contra defesa com o elenco do Vitória na tarde desta sexta-feira, 4. O time se prepara para pegar o Atlético-PR, no domingo, 6, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, em Salvador, pela 34ª rodada da Série A.

O atacante Kieza, que teve uma pequena fratura no nariz no último jogo, treinou normalmente durante a semana e vai para o jogo. Já o atacante Zé Love e o volante José Welison voltam ao time após cumprirem suspensão.

A única baixa fica por conta do volante Marcelo. Ele levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Fluminense e não enfrenta o Furacão.

O elenco Leão volta a treinar na manhã deste sábado, 5, às 9h.

