Vitória traz alemão ‘esquecido’ que era promessa na vida real e nos games

Sabe aquele amigo viciado em vídeo game? Provavelmente ele vai ser um dos poucos a conhecer o novo reforço do Vitória. Nos próximos dias, o Rubro-Negro deve assinar contrato com o alemão Alexander Baumjohann. Hoje com 31 anos, o jogador já foi visto como promessa em seu país e tinha grande potencial de crescimento nos games de futebol, em especial o Fifa.

O tempo passou e o meia não correspondeu às expectativas. A consequência disso foi vista nos gramados virtuais, nos quais seus dados foram reduzidos – principalmente os atributos físicos. Baumjohann foi revelado pelo Schalke 04 e acumula passagens por outros clubes da Alemanha, entre eles o gigante Bayern de Munique.

O armador soma 97 partidas pela Bundesliga (liga alemã), com quatro gols e 19 assistências. Ele também esteve em campo pela Liga dos Campeões (4 jogos) e pela Liga Europa (6 jogos), sempre com a camisa do Schalke. A chegada ao Leão é menos aleatória do que parece. O meia é casado com uma modelo brasileira há 10 anos, fala português fluente e em 2017 defendeu o Coritiba.

A passagem pelo Coxa deixou a desejar. Em seis meses, fez apenas duas partidas pela equipe, que terminou rebaixada para a segunda divisão. Nos dois jogos, o meia começou entre os reservas. Ao todo, foram 75 minutos com a camisa alviverde. Nesse tempo, ele acertou 19 passes e errou cinco; tentou quatro cruzamentos e acertou um; conseguiu um desarme; sofreu duas faltas e cometeu três.

O auge de Baumjohann foi na temporada 2008/09, com a camisa do Borussia M’gladbach. Ele disputou 29 partidas na Bundesliga, marcou três gols, deu oito assistências e chamou a atenção do Bayern. No ano seguinte, no entanto, não conseguiu ter sucesso no time de Munique. Entre a equipe B e a principal, entrou em campo apenas seis vezes, não conseguiu se firmar e voltou ao Schalke 04 ainda durante a temporada 2009/10.

Chama atenção o baixo número de jogos oficiais disputados pelo meia na carreira (164). O histórico de lesões ajuda a explicar o porquê. O alemão rompeu o ligamento cruzado do joelho duas vezes, em 2014 e 2015, quando defendia o Hertha Berlim. Na segunda ocasião, ficou afastado por 284 dias.

André Donke, comentarista de futebol alemão da ESPN Brasil, falou sobre como os problemas físicos atrapalharam a carreira do jogador. “Sempre se viu nele um potencial de futuro, mas sua carreira teve muitos altos e baixos. Sofreu com lesões, nunca teve continuidade e caiu de nível com o passar dos anos. Fez até uma boa temporada pelo Kaiserslautern em 2012/13, na segunda divisão. Mas, no seu último clube na Alemanha, o Hertha, jogou bem pouco”, disse.

Baumjohann vai ser o quarto jogador europeu a defender o Vitória. Os outros foram o ídolo sérvio Petkovic (1997 a 1999), seu compatriota Dejan Osmanovic, que não repetiu o sucesso em 2001, e o português Ruy Carneiro – pai do ex-presidente Paulo Carneiro – nas décadas de 1940 e 50.

Chegadas e partidas

Mais um jogador que defendeu o Coxa em 2017 deve chegar ao Barradão. O zagueiro Walisson, de 26 anos, deve assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada.

Já seu quase xará, Wallace, não vai continuar no Barradão. Ontem, o zagueiro usou seu perfil no Instagram para se despedir do torcedor. O provável destino do defensor será o Goztepe, da Turquia.

