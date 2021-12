Vitória traça projeto para assumir ponta da tabela

Sem tempo para comemorar o triunfo diante do América-MG, o elenco rubro-negro treina nesta segunda-feira, pela manhã, após folga no domingo. Em segundo na tabela, com 35 pontos, um a menos que o líder Criciúma, o time vermelho e preto tem boas chances de assumir a liderança nas duas próximas rodadas.

Isto porque encara na terça-feira, 14, o Guaratinguetá, às 19h30, no Barradão. O time paulista é apenas o 18º, com 9 pontos, na zona de rebaixamento. Rival direto pela ponta da tabela, o Criciúma pega o América-RN, sexto colocado e concorrente direto por uma vaga no G-4.

Em seguida, visita o Atlético-PR. Enquanto o Leão pega o Joinvile na sexta, novamente em casa. Ou seja, duas partidas consecutivas para o Vitória assumir a ponta e abrir vantagem para os rivais no acesso. Cientes disto, os rubro-negros esperam fazer a lição de casa, porém, desta vez, sem vacilar. "Não podemos perder, a exemplo da derrota contra o Bragantino. Precisamos desta arrancada para ficarmos ainda mais tranquilos", afirmou o volante Michel.

