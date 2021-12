Vitória trabalha nesta quarta em gramado sintético

Para não ter problemas de adaptação ao gramado sintético da Arena da Baixada no duelo de domingo, 17, diante do Atlético-PR, Vagner Mancini comandará nesta quarta-feira, 13, treino em um campo de mesmo piso na Toca do Leão.

Nesta terça, 12, na primeira atividade após o empate de domingo contra o Fluminense, o time realizou um treino técnico e de fundamentos. Na segunda parte da atividade, Vctor Ramos, Amaral, Diego Renan, Kanu, Kieza, Marinho e Dagoberto foram poupados.

Já o zagueiro Guilherme Mattis, que tem sofrido com problemas físicos, sentiu dor numa coxa e deixou o treinamento aos prantos. No entanto, o departamento médico do clube diz não ter sido nada grave. Ele será reavaliado.

