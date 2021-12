Vitória tomará ações jurídicas para reivindicar percentuais de David

Na manhã desta segunda-feira, 24, o Esporte Clube Vitória veio a público através de suas redes sociais se posicionar através da situação do ex-atacante do Leão, David, hoje atuando pelo Fortaleza. O clube informou que tomará as medidas jurídicas referentes aos direitos do Rubro-Negro quanto ao passe do atleta repassado pelo Cruzeiro ao time cearense.

"O Esporte Clube Vitória informa aos seus associados e torcedores que adotará providências jurídicas para defender os interesses da instituição na transferência do atleta David Correa da Fonseca ao Fortaleza, ocorrida recentemente", escreveu o clube em nota divulgada na conta oficial do Instagram.

Após boa temporada pelo Leão, em 2017, David foi vendido ao Cruzeiro. No acordo, ficou estabelecido o direito um percentual ao Vitória de uma futura negociação do atleta, seja de venda ou empréstimo.

No entanto, no início deste ano, David esteve envolvido em uma transferência para o Fortaleza, onde o atleta conseguiu uma decisão liminar concedida em processo trabalhista movido por ele contra o clube mineiro.

"Desta forma, em vista dos fatos ocorridos, o Vitória decidiu adotar as providências jurídicas, diante da evidência do rompimento do atleta com o Cruzeiro por força de atraso no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas, o que inviabilizou o ECV de obter o resultado financeiro esperado com o contrato firmado", explicou o Leão.

Com a camisa do Vitória, David atuou por 109 partidas e marcou 16 gols no período entre 2015 e 2017.

