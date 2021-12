Vitória tira primeiro Ba-Vi do Brasileirão da Fonte Nova

O primeiro Ba-Vi do campeonato brasileiro, marcado para o dia 21 de julho, às 16 horas, não será mais na Arena Fonte Nova, como inicialmente marcado. Dono do mando de campo, o Vitória solicitou à CBF a mudança para o Barradão, troca que foi oficializada pela entidade.

A partida da oitava rodada do primeiro turno do Brasilerão fazia parte do acordo que o Vitória tinha em disputar cinco jogos na Arena Fonte Nova. Na nota oficial no site do clube, não foi dado o motivo para a mudança.

Ao todo, o Vitória já atuou seis vezes no estádio após a sua reinauguração: três como mandante (Vitória 2x1 Bahia, 13/04, campeonato baiano; Vitória 1x1 Salgueiro-PE, 22/05, Copa do Brasil; e Vitória 2x2 Inter-RS, 25/05, Brasileirão) e três como visitante (Bahia 1x5 Vitória, 07/04, campeonato baiano; Botafogo-BA 1x0 Vitória, 13/04, campeonato baiano; e Bahia 3x7 Vitória, 28/04, campeonato baiano).

O Ba-Vi do dia 21 de julho será o primeiro desde 2003 válido pela primeira divisão do campeonato brasileiro. É a primeira edição da Série A desde então que conta com os dois times baianos na elite do futebol nacional.

adblock ativo