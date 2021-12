"Vitória tinha deixado aberto para negociar", disse Ruan Renato

O zagueiro Ruan Renato chegou ao Esporte Clube Vitória em junho de 2018, vindo da Áustria Wien. Para a disputa da temporada 2019, o defensor que pertence ao Vitória, foi emprestado para a equipe do Figueirense.

"Então o Vitória tinha deixado em aberto para eu negociar com outro clube para 2019, que não iria dificultar minha saída. Meus empresários me enviaram o desejo do Figueirense para que eu viesse pra cá. Já joguei algumas vezes contra o treinador Emerson Maria e ele demonstrou o desejo de contar comigo, então resolvi vir", explica Ruan.

Em 2018, o jogador disputou 9 partidas pelo grupo baiano, duas delas pela equipe Sub-23. No final da temporada, o Vitória acabou sendo rebaixando para a segunda divisão. Ruan Renato acredita que, apesar do desfecho, o clube não tinha time para cair.

"A temporada de 2018 foi meio complicada porque não conseguimos chegar no objetivo de ter permanecido na Série A. É complicado falar o que faltou agora. Faltou um pouco mais de cada um, não falo sobre vontade, porque isso não faltou. Não sei pontuar o que foi, mas como não conseguimos nosso objetivo, sempre fica aquele sentimento que poderíamos fazer mais alguma coisa", desabafou.

O time catarinense estreará no campeonato estadual na próxima quinta-feira, 17, contra o Criciúma. A expectativa é que o zagueiro seja regularizado antes da primeira partida do ano. O Figuera também disputará o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

"Espero fazer um belo ano, poder ajudar o Figueirense com os objetivos esse ano, ter mais minutos jogados e o principal, colocar o Figueirense na Série A do Brasileiro de 2020", finalizou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

