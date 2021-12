Vitória: Time Sub-23 viaja para enfrentar CSA

Como o presidente Ricardo David havia dito, o time Sub-23 do Vitória vai disputar as primeiras partidas da temporada 2019. O técnico João Burse finalizou a preparação da equipe na manhã desta segunda-feira, 14, e relacionou 20 jogadores para enfrentar o CSA nesta terça-feira, 15, em Maceió, às 22h30 (horário de Brasilia), pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

O grupo que irá representar o Leão no primeiro jogo do ano está treinando junto desde o dia 17 de dezembro. Além disso, os jogadores estiveram juntos na disputa do Brasileirão de Aspirantes de 2018, e ganharam o reforço do zagueiro Gabriel Silva, que chegou do Internacional. O único desfalque é o do zagueiro Léo Xavier, que está tratando de uma lesão

"É um grupo que eu já conheço a muito tempo, então facilita o nosso trabalho. Trinta dias de trabalho é muito importante para qualquer treinador. Conseguimos fazer tudo que planejamos em relação aos conceitos, aos treinamentos que queríamos fazer, aos amistosos, os ajustes que queríamos. Estamos prontos para a estreia", disse o treinador após a preparação desta manhã.

Nesta segunda, após um aquecimento com o preparador físico Lucas Itaberaba, Burse separou o elenco em dois times e comandou um trabalho tático. Em seguida, o técnico deu ênfase aos lances de bola parada, treinando os escanteios ofensivos e a marcação, além das cobranças de falta. Após o treino, os jogadores almoçaram e seguiram viagem para Maceió.

Burse não quis entregar o doce e não confirmou os 11 jogadores que começarão a partida contra o CSA, mas a equipe titular que finalizou a preparação foi a mesma que perdeu o amistoso para o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0. O Vitória deve entrar em campo com Caíque; Cedric, Gabriel, Bruno Bispo e Mateus na defesa; Hebert, Luan Silva, Jhemerson, Luan Ferreira e Nickson no meio; e Eron no ataque.

"É logico que a gente não vai dar munição para o adversário. Temos um elenco forte, de atletas que estão a disposição, e vamos colocar o que temos de melhor dentro do campo. É logico que a nossa estrategia já está definida, são situações que podemos colocar dentro do jogo. Nosso planejamento está definido. Temos um time mais ofensivo, mas também temos um time mais defensivo. Dentro das possibilidades vamos colocar o melhor", concluiu o treinador.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo