Vitória testa mudanças, mas já tem equipe definida

O técnico do Vitória, Alexandre Gallo, comandou um treino tático com os jogadores na Toca do Leão nesta sexta-feira, 30, fazendo algumas experiências. Ainda assim, o treinador revelou que já tem definida a equipe titular do Ba-Vi de domingo, 2, e que os atletas também estão cientes.

“A gente não vai passar a equipe que deve entrar. Os atletas já sabem, nós já treinamos. Eu gosto de passar para o atleta quem vai entrar, ele trabalha diferente, se prepara diferente”, explicou o técnico.

Gallo aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da torcida rubro-negra. “Espero que a torcida compareça para nos ajudar. Nunca vi o Vitória forte sem a torcida do seu lado”.

Para o clássico, o recém-contratado Carlos Eduardo deverá fazer a sua estreia, mas a chance de ser titular é pequena. A única dúvida está no setor ofensivo, entre Yago - mais marcador e jogador de meio-campo - e David - atacante de beirada.

Também nesta sexta a contratação do zagueiro Wallace foi oficializada pelo clube.

