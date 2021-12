Vitória terá três jogos em casa e três fora para decidir permanência

Parece claro que o caminho do Vitória nesta reta final do Brasileirão será complicado. Após a última rodada, alguns times se afastaram da zona de rebaixamento e a briga para não cair para a Segundona se afunilou.

Além do Vitória, que está em 17º lugar com 35 pontos, Sport (16º, 36 pontos), Coritiba (15º, 38 pontos), Ponte Preta (18º, 35 pontos) e Avaí (19º, 35 pontos) devem brigar nas últimas seis rodadas restantes pela permanência na elite do futebol brasileiro – a tendência é que as três vagas restantes do Z-4 (o Atlético-GO está praticamente rebaixado) sejam preenchidas por essas equipes.

Acima da 14ª colocação, os rivais estão com no mínimo cinco pontos de vantagem para a zona da degola.

Nas semanas que faltam para acabar o campeonato, o Rubro-Negro terá desafios complicados pela frente. Serão três jogos fora, e três em casa. O principal complicador é que a equipe vai enfrentar três adversários que brigam na parte de cima na tabela. O primeiro deles é o Palmeiras (3º), nesta quarta-feira, 8, no Barradão, às 20h45, pela 33ª rodada.

Na sequência, encara o Grêmio (4º), fora de casa. Depois, pega a Chapecoense (14º), que se desgarrou da briga contra o descenso. Na rodada seguinte, pega o Cruzeiro (5º), em casa.

O único confronto direto nesta reta final será diante da Ponte Preta, pela 37ª rodada, fora de casa. O Vitória encerra sua participação contra o Flamengo (7º), em casa.

Dos rivais contra o rebaixamento, o que tem a tabela mais complicada pela frente é o Avaí, que encara cinco times que estão no Top 10 nas últimas seis rodadas: Bahia (casa), Corinthians (fora), Cruzeiro (fora), Palmeiras (casa) e encerra com Santos (fora).

A Ponte Preta, por outro lado, é o time que mais vai encarar duelos diretos. Serão dois no total. Contra o Coxa, fora de casa, e diante do Rubro-Negro baiano.

Fazendo as contas

Segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória tem 57,5% de chance de ser rebaixado. O Coxa, 16%, o Sport 58,2%, a Macaca 73,7%, e o Avaí 78.2%. O Atlético-GO, lanterninha da competição, tem 27 pontos e aparece com 99,4% de chance de cair.

Na era dos pontos corridos, o time que mais precisou de pontos para se livrar do rebaixamento foi o Fluminense, em 2009, que somou 46. O Coxa, com 45, caiu para a 2ª.

Ainda de acordo com a UFMG, os times precisam atingir os 46 para ter apenas 5% de chances de cair. Para se livrar de vez e não ter chance alguma de ser rebaixado, a pontuação que as equipes necessitam é de 50 pontos.

Juninho vira dúvida

O lateral esquerdo Juninho se queixou de dores na coxa após o empate contra o Vasco. Com isso, virou dúvida para a partida desta quarta. O jogador será reavaliado nesta terça. Caso não jogue, Geferson deve ser o seu substituto.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo