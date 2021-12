Vitória terá três desfalques para jogo contra o Vasco

Depois do triunfo sobre o Náutico no domingo, 15, o Vitória teve uma notícia desagradável nesta segunda. Neto Coruja, Cáceres e Maxi Biancucchi foram vetados pelo departamento médico e não viajam para a partida contra o Vasco na próxima quarta-feira, 18.

Os três reclamaram de dores depois da partida no Barradão e foram examinados nesta segunda. Os atletas permanecerão em Salvador enquanto a delegação viaja nesta terça-feira, 17, para o Rio de Janeiro.

O Vitória está em 11º lugar, com 27 pontos, enquanto o Vasco abre a lista dos times na zona de rebaixamento, com 24 pontos, na 17ª posição. A partida contra o Cruzmaltino é válida pela 22ª rodada do torneio nacional.

