Vitória terá time titular na Copa do Brasil

O primeiro Ba-Vi do ano está na porta e, se Guto Ferreira pôde aproveitar o recesso carnavalesco para se concentrar e preparar seu time para o clássico, Vagner Mancini não teve o mesmo privilégio que seu rival.

Antes de encarar o Bahia, o comandante rubro-negro tem que pensar no compromisso de quinta, 15, no qual seu time enfrenta o Corumbaense, às 18h15 (horário da Bahia), no estádio do Barradão, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Enquanto o Tricolor terá um descanso de onze dias desde a sua última partida (a goleada de 6 a 1 no Vitória da Conquista, no dia 7 de fevereiro), o Leão segue em plena atividade. Mancini, por sua vez, minimizou a jornada de dois jogos em quatro dias.

"Mais importante é encarar [o clássico] como deve ser. Se de um lado a gente pensa que, teoricamente, tem um time mais descansado do outro lado, do nosso lado temos que enxergar como mais entrosamento conquistado, mais contato com a bola. Eu acho melhor jogar do que ficar sem jogar", afirmou.

Como nesta fase da Copa do Brasil ainda há o jogo único, para o Vitória só o triunfo basta - em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. Portanto, Mancini escala o Leão com força máxima para conseguir a classificação. "Só vou poupar caso o atleta sinta alguma coisa ou venha recomendação do departamento médico", afirmou o treinador, que disse ter conversado com os atletas e ouvido que todos querem jogar as duas partidas.

Dessa forma, o time que enfrenta o Corumbaense amanhã deve ser o mesmo que entrou em campo na derrota para o ABC, no último sábado, pela Copa do Nordeste.

Logo, o Vitória que irá começar a partida deve ter a seguinte escalação titular: Fernando Miguel; Lucas Marques (Ramon), Kanu, Bruno Bispo e Bryan; Uillian Correia, Yago, Juninho e Rhayner; Neilton e André Lima (Denílson).

Dúvidas na lateral direita

A principal indefinição segue na lateral direita, considerada um "calo" para Mancini. "É um dos nossos calos. Nós só temos o Lucas e tínhamos o Cedric, mas infelizmente acabaram se lesionando. Teremos que adaptar alguém mais uma vez, seja o Lucas Marques ou o Ramon", confirmou.

Mancini também revelou que o clube está no mercado atrás de um jogador da posição. "Há necessidade de que a gente possa, rapidamente, tentar fazer a chegada de um novo atleta, até para o elenco ficar mais equilibrado".

Retorno de José Welison

Enquanto não anuncia nenhuma contratação para suprir a carência da lateral-direita, Mancini pode encontrar a solução dentro do próprio elenco.

Isso porque José Welison está apto fisicamente a jogar após um período afastado dos gramados, quando se tratava de uma contusão no joelho.

Mancini, inclusive, revelou que o atleta já deve estar no banco amanhã e deve ser opção no decorrer da partida. "É um atleta que pode atuar em duas funções, tanto no meio como na lateral. Em vista dessas dificuldades ele pode aparecer em uma parte do jogo".

No entanto, o treinador ressalta a importância desta transição entre o departamento médico e os campos ser feita aos poucos e com certa cautela.

"É um atleta que ainda não jogou nesse ano, que vem de uma cirurgia no final do ano passado. Aos poucos vamos fazer com que ele se readapte às funções normais", comentou Vagner Mancini.

*sob supervisão do editor Daniel Dórea

adblock ativo