Vitória terá seis desfalques contra o Atlético-PR

Mesmo com a semana cheia para recuperar atletas machucados, o Leão não contará com seis atletas para o duelo do próximo domingo, 29, às 18h30, contra o Atlético Paranaense, fora de casa.

Ainda machucados, Michel, Luis Alberto e Maxi Biancucchi não foram liberados pelos médicos para trainar, enquanto Cáceres, Neto Coruja e Tarracha, apesar de estarem liberados para fazer a parte física, não terão condições para atuar na próxima rodada.

"Ainda não temos o resultado do exame de Luís Alberto sobra a gravidade da lesão, mas posso adiantar que ele não joga. Michel ainda está sob observação e a lesão na coxa de Maxi ainda não foi totalmente cicatrizada. Os demais foram entregues ao departamento físico", disse Rodrigo Vasco da Gama.

Os demais, apesar de estarem curados, o condicionamento físico não será satisfatório para o duelo com o Furacão, só retornando no dia 2 de outubro, contra o Goiás, no Barradão. Os demais continuam indefinidos para o duelo contra os goianos em Salvador.

A melhor notícia do DM foi a liberação do goleiro Deola, que estava parado desde maio, na partida de ida da final do Campeonato Baiano, após uma fratura no punho na véspera do último jogo. O atleta já está treinando com o grupo normalmente e deve ser relacionado em breve.

Substitutos - O meio-campo novamente vai sofrer com as perdas de atletas. Se Cáceres já era um problema, as ausências de Luis Alberto e Michel obrigam o técnico Ney Franco a mudar a dupla de volantes. No treino de ontem, Magal e Elizeu atuaram juntos e estão confirmados no setor.

Pelo Facebook, Magal prometeu retribuir a confiança do treinador e da torcida. "Estou feliz com a entrega e luta do nosso time. Se perceberem, temos cara de time lutador, que nunca desiste. Eu não desisto e vou agarrar a chance", disse.

Os demais setores não vão sofrer alterações. No ataque, Dinei e Marquinhos permanecem no cargo, enquanto na zaga Victor Ramos e Kadu são as escolhas de Ney Franco.

O grupo retorna aos treinos nesta quarta-feira, 25, à tarde, e viaja para o Paraná sexta, também à tarde.

