Vitória terá rival com a maior parte do elenco já liberada

O que era para ser uma rodada de decisão – com a briga do Vitória para fugir da zona do rebaixamento e o sonho do Palmeiras em voltar a levantar a taça do Campeonato Brasileiro de 2016 para encerrar um jejum de 22 anos – tomou ares de um mero jogo festivo.

Isso porque o Palmeiras, já campeão com uma rodada de antecedência, deu férias a seus atletas. A questão é que o campeonato acabaria no domingo passado, mas teve a última rodada adiada em uma semana devido à tragédia da Chapecoense. Contudo, a maioria dos jogadores já estava com férias programadas e o clube decidiu respeitá-las. Assim, boa parte da equipe não enfrentará o Leão, às 16h do próximo domingo, 11, no Barradão.

Nesta terça-feira, 6, o elenco do Palmeiras se reapresenta após uma semana de folga. Será quando haverá a definição de quem virá a Salvador. Apenas aqueles que quiserem abdicar do começo das férias serão escalados.

Algumas das principais peças do time, por exemplo, já são desfalques confirmados. O atacante Gabriel Jesus retornou de viagem – ele esteve na Inglaterra para visitar o Manchester City, sua nova casa a partir do próximo ano –, mas também não deve entrar em campo. Bem como o técnico Cuca, que não renovará o contrato para 2017. O novo treinador alviverde, Eduardo Baptista, só deverá assumir após o fim do campeonato. Assim, sequer se sabe quem comandará o time no Barradão.

Além disso, as chances de rebaixamento do Vitória, que já foram altas, agora são mínimas, principalmente por conta do triunfo sobre o Coritiba na rodada passada. O Leão só cai se perder do Palmeiras, e ainda vir o Sport bater o Figueirense e o Inter não só derrotar o Fluminense como tirar uma desvantagem de cinco gols de saldo.

Clima de festa

É certo que muitos fatores convergem para o clima de festa no Barradão. A própria situação do Vitória, praticamente ileso do rebaixamento, contribui bastante. Ainda mais por esta partida ser a despedida do time no ano. Por conta disso, desde quinta-feira passada todos os 32 mil ingressos de arquibancada já estão esgotados. Restam ainda cerca de mil para o setor de cadeiras.

Entretanto, o maior responsável pelo clima ameno está na homenagem para a Chapecoense. Vitória e Palmeiras usarão na partida os uniformes do time catarinense. Enquanto o Leão usará o padrão branco, o Palmeiras vestirá o verde. Estão previstas também homenagens a Arthur Maia, Cléber Santana e Mário Sérgio, vítimas do acidente que atuaram com a camisa do Leão.

Apesar do clima da partida, o goleiro Fernando Miguel pediu para o Rubro-Negro não perder o foco. “Ainda há muita coisa em jogo. A permanência na Série A não está garantida e queremos fechar o ano da melhor forma possível”. O Vitória jogará quase completo. Serão desfalques somente o atacante Kieza e o zagueiro Victor Ramos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

adblock ativo