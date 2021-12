Vitória terá retorno de Victor Ramos contra o Boa Esporte

O técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, ganhou um importante reforço para a partida da próxima terça-feira, 11, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Boa Esporte, no Barradão.

Trata-se do zagueiro Victor Ramos, que cumpriu suspensão e ficou de fora da partida que terminou empatada em 1 a 1 com o Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Apesar da volta do defensor, o treinador rubro-negro ainda não sabe se poderá contar com todo o time titular. Isso porque Nino Paraíba apresenta cansaço muscular e virou dúvida.

Folga geral - Depois do empate em Ipatinga-MG, o elenco recebeu folga geral neste domingo, 9. Os jogadores voltam ao batente somente às 10h desta segunda-feira, 10, na Toca do Leão.

Na ocasião, que marca o único treino antes do jogo de terça, Carpegiani deverá promover os últimos ajustes na sua equipe para tentar voltar a vencer depois de três empates consecutivos.

Com 50 pontos ganhos, o Leão ainda é o líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Atrás, com quatro pontos a menos, está o Criciúma. De acordo com a média das edições anteriores do torneio, para assegurar o acesso, o Vitória precisaria somar mais 15 pontos. Bastaria, portanto, vencer mais cinco partidas. Até o fim da competição, ainda restam mais 15 rodadas.

