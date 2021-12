Vitória terá retorno de quatro jogadores contra Atlético-MG

O Vitória terá o retorno de quatro jogadores para o duelo contra o Atlético-MG, na quinta-feira, 22, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com mando do Leão, a partida será disputada no Joia da Princesa, às 21h, em Feira de Santana, já que Pituaçu e a Arena Fonte Nova estarão entregues à Fifa para a Copa do Mundo.

Ayrton, Luiz Gustavo, Vinícius, por questões contratuais, e Souza, que cumpriu suspensão, não estiveram em campo diante do Palmeiras e voltam a ficar à disposição do técnico interino Carlos Amadeu. O atacante Dinei se recupera de lesão e passará por avaliação durante os treinos da semana para saber se terá condições de jogo.

Em contrapartida, Amadeu pode ter duas baixas para o próximo confronto. O lateral-esquerdo Juan reclamou de fortes dores na região pubiana após sofrer uma entrada na disputa de bola com um jogador do Verdão. Já o atacante William Henrique deixou o estádio se queixando de dores na região lombar. Os jogadores serão avaliados pelo departamento médico do clube.

O Vitória ocupa o 14º lugar na tabela do Brasileirão com cinco pontos, e terá pela frente mais quatro jogos antes da parada para o Mundial.

