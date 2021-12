Vitória terá retorno de Marinho para o clássico Ba-Vi

O treino desta terça-feira, 8, começou a definir o time para o clássico Ba-Vi de domingo, 13, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano.

Os desfalques do goleiro Fernando Miguel, do zagueiro Guilherme Mattis e do volante Willian Farias estão confirmados. Por outro lado, o Vitória contará com os retornos do volante Amaral e do atacante Marinho.

O lateral direito Maicon, que, por dores musculares, deixou o gramado mais cedo no triunfo sobre o Feirense por 2 a 0 no sábado, está recuperado e vai para o jogo.

Vivem a expectativa da reestreia pelo clube o zagueiro Victor Ramos, que ainda aguarda regularização, e o meia Leandro Domingues, recuperado de lesão.

Ingressos

Como visitante, o Vitória terá apenas 10% da carga máxima para o Ba-Vi de domingo na Fonte Nova. Aos preços de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), a venda dos 4.470 ingressos começa nesta quarta, 9, restrita a sócios, na Central do Sou Mais Vitória no Shopping Capemi, das 9h às 18h.

Nesta quinta, 10, a comercialização será aberta a todos os torcedores rubro-negros.

