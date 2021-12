Vitória terá reforços na partida contra a Portuguesa

Para a partida deste domingo, 20, contra a Portuguesa, no estádio Canindé, o técnico Ney Franco vai poder contar com o retorno do zagueiro Kadu e do volante Michel. Ambos cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo, na quarta, 17.

Outro que deve reforçar a equipe rubro-negra é o atacante Maxi Biancucchi. O atleta está recuperado de uma lesão muscular e treinou com bola durante a semana. Maxi desfalca o Leão há oito partidas. O último jogo dele foi no triunfo diante do Náutico, pela 21ª rodada.

Escudero, que reclamou de um incômodo na coxa no intervalo da partida desta quarta, será avaliado pelo departamento médico rubro-negro, nesta sexta, 18.

