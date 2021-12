Vitória terá reencontro com treinador contra o Bragantino

O Vitória terá um velho conhecido pela frente no sábado, 3, quando encara o Bragantino no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada da Série B. Ninguém menos que Vágner Benazzi, controverso treinador que passou pelo Leão no ano passado, e que por pouco não deixou o rubro-negro na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Benazzi chegou ao rubro-negro em agosto de 2011, na prévia da 15ª rodada da Série B, e encontrou o time no 13º lugar. Mesmo considerado "retranqueiro" pela maioria dos torcedores, o técnico conseguiu 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas à frente do Leão, terminando o campeonato em 5º lugar, apenas um ponto atrás do Sport, último da zona de acesso à Primeira Divisão. O "quase acesso" e a derrota em casa por 2 a 1 para o São Caetano na penúltima rodada deixaram a torcida rubro-negra frustrada com o treinador.

A situação que Benazzi encara no time de Bragança Paulista, no entanto, é bem diferente daquela. A equipe não teve uma boa temporada, e encontra-se entre os últimos colocados da tabela desde a 9ª rodada do certame. O momento é tão ruim que fez o técnico Marcelo Veiga, no cargo há cinco anos, pedir demissão em agosto.

E quem foi o escolhido para tirar o time da degola? O "especialista" em Série B, Vágner Benazzi, com dois acessos (com Gama e Figueirense) no currículo. Até aqui, no comando do Braga, o treinador acumulou cinco vitórias, dois empates, e seis derrotas. Antes dele, o time estava com três vitórias, seis empates e 11 derrotas.

No momento, o Bragantino está em 16º, com 32 pontos, apenas um acima do Guaratinguetá, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Tão próximo do reencontro com a equipe que treinou em 2011, Benazzi prefere se preocupar apenas com a equipe paulista. Nas suas contas, o time precisa de três vitórias nos cinco próximos jogos para garantir a permanência na Segundona.

"Precisamos de três vitórias para permanecer na Série B. É preciso ter muita atenção. Esses últimos jogos são muito pegados e precisamos recuperar rapidamente a parte física. As últimas rodadas são sempre as mais difíceis", disse o treinador do Bragantino.

No confronto pelo primeiro turno, o Vitória acabou surpreendido pelo Bragantino, ainda sob o comando de Marcelo Veiga. Perdeu por 1 a 0 em pleno Barradão, o que configurou a primeira derrota do Leão em sua Toca no ano.

