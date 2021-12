Vitória terá novidades para jogo contra Juazeirense

O Vitória terá novidades para o duelo contra a Juazeirense neste domingo, 8, pela sexta e última rodada da primeira fase do Baianão. A primeira delas é a presença do meia Dakson que foi relacionado pelo técnico Ricardo Drubscky, e pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra.

Além dele, o zagueiro Maracás começará pela primeira vez atuando na zaga titular ao lado de Ednei. O prata da casa vai substituir Kadu, que sofreu uma fratura no maxilar esquerdo.

No treino deste sábado, 7, na Toca do Leão, Drubscky deu foco a um trabalho de bola parada, especialmente nos escanteios ofensivo e defensivo, e acertando o posicionamento dos jogadores. Após a atividade, o time seguiu viagem para Juazeiro, local da partida.

O Leão ocupa a segunda posição na classificação geral e tentará fechar a primeira fase na liderança. Para isso, o time precisa vencer e torcer pela derrota do xará de Conquista que jogará contra o Colo-Colo, também neste domingo.

adblock ativo