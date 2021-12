Vitória terá novidades para duelo com o Oeste

O Vitória terá novidades para o seu retorno ao Barradão. Recém-contratados, os laterais Carleto e Bocão foram relacionados para o confronto desta terça-feira, 8, às 20h30, diante do Oeste. Além deles, Ronaldo também retornou à lista, após tratar uma lesão no cotovelo.

No campo, Geninho dividiu as atividades em duas etapas. Na primeira, um tático para treinar a saída de bola, ações ofensivas e marcação forte. Em seguida, o comandante concluiu com exercícios de bola parada ofensiva e defensiva.

Após se recuperar de um quadro viral, o meia Felipe Gedoz participou das atividades normalmente e está entre os relacionados. Enquanto isso, o mesmo não ocorreu com o atacante Anselmo Ramon, que desfalca a equipe em decorrência de um resfriado.

Com uma lesão no adutor, Ruy segue entregue ao departamento médico e desfalca o Rubro-Negro. Já o volante Baraka e o atacante Negueba continuam na fase de transição e deram voltas em torno do gramado. Depois da atividade, o grupo seguiu para concentração.

