Vitória terá novidades no banco para duelo com o ASA

A equipe do Vitória embarcará para Arapiraca, cidade no Estado do Alagoas, no início da tarde desta terça-feira, 12 para enfrentar o Asa de Arapiraca, na próxma quarta, 13, no Estádio Coaracy Nunes, às 19h30, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

O Leão busca apresentar um bom futebol para reconquistar a confiança da torcida, que diminuiu ainda mais após a derrota para o Sampaio Corrêa, no sábado, 9, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedores chegaram a protestar na Toca do Leão após a partida.

Os jogadores que enfrentam a equipe alagoana já foram relacionados pelo técnico Claudinei Oliveira. O elenco mantém a mesma base de jogadores que tem participado das últimas partidas do rubro negro.

As únicas novidades são o lateral Diego Renan, emprestado ao Leão pelo Cruzeiro, e o atacante Gabriel Soares, da equipe sub-20. No treino coletivo na manhã desta segunda, Diego atuou do início ao fim no time titular. Já o jogador da base entrou no lugar de Rhayner e depois foi testado no lugares de Jorge Wagner e Flávio.

Apenas cinco atletas que atuaram sábado, 9, contra o Sampaio Corrêa, participaram do treino coletivo desta segunda. Foram eles Flávio, Jorge Wagner, Dakson, Fernando Miguel e Rhayner. Esse último saiu antes do final do primeiro tempo reclamando de dores no tornozelo. Os outros jogadores fizeram exercícios de musculação.

O time titular no coletivo, que venceu o reserva por 3 a 0, foi formado Fernando Miguel; Romário, Matheus Salustiano, Ramon (Guilherme Mattis) e Diego Renan; Marcelo, Dakson (Mauri), Flávio (Gabriel Soares) e Jorge Wagner (Gabriel); Rhayner (Gabriel e depois David) e Léo Ceará. Os gols foram assinalados por Jorge Wagner (pênalti), Léo Ceará e Mauri.

O Vitória responsabilidade a mais na quarta. Além de quebrar a sequência de resultados negativos, a equipe tem a missão de vencer a partida, contra o Asa de Arapiraca, no dia do aniversário de 116 anos do clube, que foi fundado no dia 13 de maio de 1889.

