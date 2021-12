Vitória terá novidades contra o Criciúma

Vitória poderá ter novidades para a partida deste domingo ,1º, contra o Criciúma, no Barradão. Jogadores que retornam de lesões, como Mansur e Michel, treinam com bola desde a quinta-feira, 29.

O novato Alemão e o recém-chegado Juan dependem da avaliação do técnico Caio Júnior no treino desta tarde. O lateral também espera por sua regularização.

Confirmado está Ayrton, que estreia no Barradão. Sua primeira participação foi contra o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada. O treinador garantiu sua presença no embate diante do tigre.

Apesar da eliminação na Copa Sul-americana e as duas últimas derrotas pela Série A, a direção do Vitória tenta motivar o torcedor a comparecer no estádio, após baixar a meia-entrada para vinte reais. A promoção vale para o jogo contra o Atlético-MG também. Ainda há o atrativo de o jogo ser realizado à tarde.

adblock ativo