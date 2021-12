Vitória terá mudanças profundas na zaga em 2014

O último já apagou a luz. Entre os zagueiros que atuaram na temporada 2013, Reniê foi o último a se despedir do Vitória para a próxima temporada. Revelado pelo clube, o defensor vai vestir a camisa do Comercial de São Paulo no Paulistão 2014.

Com uma série de fotos com a camisa rubro-negra, Renié agradeceu os anos que esteve no clube. "Gostaria de comunicar a todos os meus amigos e torcedores do Vitória, meu desligamento do clube. Foram sete anos de muito aprendizado. Serei eternamente grato", disse, pelo Facebook.

Antes do atleta, Victor Ramos também falou pela última vez como atleta do Leão. Mesmo afirmando que ainda volta ao Vitória, o capitão no Brasileirão vai defender o Monterrey, do México. "A minha maravilhosa nação rubro-negra, um até logo. O Vitória sempre estará no meu coração", resumiu Victor.

O Vitória terminou o ano com sete zagueiros. Antes, Gabriel Paulista foi negociado no início do Brasileirão. Com o contrato encerrado, David Braz, Fabrício, Luiz Gustavo e o próprio Renié não tiveram seus vínculos renovados. Kadu, um dos únicos que interessavam, vai para o Braga de Portugal.

O único que ainda pode continuar é Renato Santos, oriundo do Flamengo. As conversas estão avançadas e até o final da semana a renovação pode ser divulgada oficialmente, apesar do atleta não ter mais vínculo com o Leão.

"Estamos conversando com Renato Santos. De fato, será o único nome que pode permanecer na defesa. Porém, vamos buscar atletas qualificados para substituirmos à altura", disse o presidente Carlos Falcão.

O primeiro reforço foi o zagueiro Dão, que fica no time por duas temporadas. Será uma aposta, como foi Kadu. Para a diretoria, mais zagueiros devem chegar antes do retorno das férias de dezembro.

Base

Do time considerado titular, a dupla de zaga e o meio-campo serão reformulados, pelo menos enquanto as situações de Maxi Biancucchi e Escudero não forem resolvidas. No meio-campo, Cáceres é o único com contrato em vigor. No ataque, Marquinhos e Dinei continuam em 2014. O paredão Wilson também está assegurado, além dos laterais Ayrton e Juan.

Em contra-ponto, o meio perdeu Cajá, Michel e ainda não sabe se vai contar com Escudero. Maxi, titular no primeiro semestre e nas últimas rodadas do Brasileirão, segue na mesma situação.

"Até sexta-feira teremos uma decisão definitiva. O importante que estamos conseguindo manter a maioria dos atletas que Ney Franco pediu. Além dos titulares, contamos com atletas que cresceram, como William Henrique. Temos uma base, sim", completou Falcão.

adblock ativo