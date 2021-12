Vitória terá mudanças no duelo contra o Salgueiro

Com a chegada dos novos reforços à Toca do Leão, o Vitória está mais perto de fechar o seu elenco para a temporada. Nesta segunda-feira, 21, diante do crescente número de opções de jogadores à sua disposição, o técnico Caio Júnior anunciou algumas mudanças.

Embora o grupo principal tenha apenas participado de um treino regenerativo, o treinador rubro-negro deu pistas de qual deverá ser o time titular no jogo da próxima quarta-feira, 23, contra o Salgueiro, no Barradão.

A primeira medida do comandante rubro-negro foi poupar o volante Michel e o zagueiro Fabrício. A dupla, que havia sido titular no jogo do último domingo, 20, contra o América-RN, não aparece na lista de relacionados.

As vagas deverão ser preenchidas por Neto Coruja, no meio campo, e por Mansur, na lateral-esquerda. Este último, após a eliminação da Seleção Brasileira no Sul-Americano disputado na Argentina, já se reapresentou na Toca do Leão e já treinou.

Outro que também aparece entre os relacionados por Caio Júnior é o atacante William Henrique. O jogador, no entanto, deverá começar como opção no banco de reservas.

