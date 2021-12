Vitória terá mudanças na defesa para jogo da Copa do Brasil

Após o triunfo diante da Juazeirense, por 3 a 2, no último sábado, o elenco ganhou folga ontem, mas o técnico Ney Franco não deve ter relaxado no descanso. Mesmo com o time invicto no Baianão, o treinador voltou a dizer que o Vitória não jogou bem e está longe do que ele acha ideal.

O objetivo de Ney Franco é não repetir os vacilos frequentes no Baianão na estreia pela Copa do Brasil, contra o J. Malucelli-PR, na próxima quarta-feira. A principal preocupação é justamente a defesa, confusa contra a Juazeirense.

"Os números são bons, embora no meu entender a equipe possa jogar melhor ainda. Estamos fazendo ajustes. Logicamente a nossa equipe sofreu muito com o setor defensivo. Não podemos ignorar isso, tampouco fechar os olhos. Temos que ter esses ajustes para finalizar bem o Baiano, começar bem a Copa do Brasil e começar o Campeonato Brasileiro com a equipe mais estruturada", planeja Ney Franco.

Pela declaração do comandante, a zaga é o principal setor a passar por mudanças para a estreia da Copa do Brasil, no Paraná. Os zagueiros Matheus Salustiano e Jonathan Ferrari, titulares contra a Juazeirense, saem para a entrada de Rodrigo Defendi, que havia sido liberado para acompanhar o nascimento do filho, e de Luiz Gustavo, que estava suspenso.

Nesta segunda-feira, o grupo volta aos treinos, à tarde. A viagem para Curitiba é na terça-feira, 18.

Arbitragem

O carioca Bruno Arleu de Araújo foi escalado para apitar o duelo entre Vitória e J.Malucelli, às 19h30, em Curitiba. Os auxiliares serão Gabriel Conti Viana e Carlos Henrique Alves de Lima Filho, ambos do Rio.

