Vitória terá dois desfalques na estreia da Copa do Brasil

Esqueça a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste e a eleição presidencial desta terça-feira, 31. Na segunda, 30, a tarde foi de labuta para titulares e reservas do time rubro-negro.

E não podia ser diferente. Afinal, nesta quarta, 1º, o Vitória vai encarar o goiano Anapolina, às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, em sua estreia na Copa do Brasil. O Vitória tem dois desfalques certos para a partida: o lateral direito Nino Paraíba e o zagueiro Ramon.

O camisa 2 foi vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Deve ceder lugar a Romário, que o substituiu no segundo tempo do triunfo por 4 a 2 sobre o América-RN, domingo.

Já o zagueiro precisou levar 13 pontos no rosto, após se chocar com o atacante Max. Ele será submetido a novos exames na quinta-feira. Luiz Gustavo assume a vaga.

O elenco vermelho e preto volta a treinar na manhã desta terça, 31. No fim da tarde, o grupo e a comissão técnica embarcam para Goiânia. De lá, vão de ônibus para Anápolis.

Kadu voltando

Para dar sequência aos resultados positivos - dois triunfos consecutivos sobre o América-RN -, os atletas que atuaram no último domingo por mais de 45 minutos participaram de uma atividade regenerativa na academia do clube.

Em seguida, eles acabaram liberados. Já o restante do elenco realizou um treino tático no campo 2 do CT. Quem comandou este exercício foi o auxiliar técnico Carlos Amadeu, sob o olhar atento do comandante Claudinei Oliveira.

A novidade do dia foi a presença do zagueiro Kadu, que se recupera de uma lesão na face e aperfeiçoa seu preparo físico. O meia Escudero, o volante Marcelo e zagueiro Saimon, ainda estão na fase de transição para treinamentos com bola. Por isso, o trio faz um trabalho à parte.

