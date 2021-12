Vitória terá desfalques para enfrentar o Coritiba no Barradão

O Vitória terá desfalques importantes para o duelo contra o Coritiba no sábado, 30, às 16h30, no estádio Manoel Barradas. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo e já desligados do clube, os volantes Lucas Cândido e Léo Gomes desfalcarão o setor de meio-campo do comandante Geninho. O primeiro pertence ao Atlético-MG e já se despediu da Toca do Leão, enquanto o segundo foi negociado com o Athletico-PR no meio da temporada.

As ausências do comandante Geninho não se resumem apenas no meio-de-campo. Com um problema crônico no púbis, o atacante Jordy Caicedo também está vetado para o duelo. Na reta final da Série B, o equatoriano havia sido orientado pelo médico do clube a atuar cerca de apenas 20 minutos nas partidas.

No gramado, Geninho encerrou a preparação de uma forma mais descontraída, com uma atividade de dois toques onde um time enfrentava o outro. No exercício, a equipe de Chiquinho venceu a de Felipe Gedoz.

Em seguida, o treinador comandou uma trabalho tático para ajustar o posicionamento e trabalhou bola parada defensiva e ofensiva. Por fim, os cobradores de faltas aprimorar o fundamento.

Ao fim do treino, o comandante relacionou os 23 atletas que irão para a partida contra o Coxa.

